НАТО определилось с главными военными угрозами 2030

На первом месте остается Россия, за ней следует Китай, который наращивает мощь и имеет значительные глобальные возможности.

Россия - главная военная угроза безопасности НАТО как минимум до 2030 года, передает zakon.kz со ссылкой на доклад о реформировании альянса.

На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остается главной военной угрозой для альянса, - гласит документ.

При этом НАТО считает Китай второй по масштабам военной угрозой своей безопасности после России и считает необходимым создать в структуре альянса постоянно действующий орган для оценки действий этой страны.

Китайская мощь и глобальные возможности представляют острый вызов открытым и демократическим обществам, особенно учитывая его стремление к авторитаризму и территориальной экспансии. Хотя Китай не представляет для альянса такого масштаба непосредственной военной угрозы, как Россия, он расширяет свои военные возможности в Средиземном море, Атлантическом океане и Арктике, а также углубляет оборонное сотрудничество с Россией, - сказано в докладе.

Отмечается, что "НАТО должна рассмотреть создание консультативной структуры для обсуждения всех аспектов интересов безопасности стран НАТО в отношении Китая".

Так, НАТО считает необходимым сохранить Совет Россия - НАТО (СРН) как инструмента для политического диалога о мирном сосуществовании с Россией, однако намерена вести этот диалог с "позиции силы и атлантического единства".

НАТО должна оставаться открытой для обсуждения мирного сосуществования с Россией. Однако чтобы такой диалог был продуктивным, он должен вестись с позиции единства и силы. Альянс должен продолжать рассматривать СРН как главную площадку для доставки политических посланий России, - пояснили в НАТО.

Как подчеркнули в докладе, НАТО считает Россию своим главным военным противником на ближайшее десятилетие. В связи с этим НАТО должна создать специальный разведывательный отдел для наблюдения за военным и технологическим сотрудничеством России и Китая.

НАТО следует сформировать специальное подразделение в составе Объединенного управления разведки и безопасности альянса (JISD) для мониторинга и оценки сотрудничества России и Китая в военной, технологической и политической сферах, включая координацию действий в области дезинформации и гибридных военных операций, - отметили в документе и добавили, что этот отдел "должен регулярно информировать об этой работе Североатлантический совет".

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