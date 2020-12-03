При ДТП в Алматы опрокинулись два авто

Пострадали три автомобиля.

В Алматы произошло жесткое ДТП на Восточной объездной дороге, передает корреспондент zakon.kz.

Mitsubishi Pajero и Mercedes C-класса следовали по ВОАД в северном направлении. Не доезжая улицы Диваева авто столкнулись. По словам очевидца Mercedes ударил Pajero в заднюю часть. Mercedes врезался врезался в бетонную подпорную стену, отскочив, вернулся на проезжую часть. Водитель внедорожника потерял управление и джип ударился в бетонный отбойник и опрокинулся.

Отбойник вылетел на полосу встречного движения и опрокидывается так, что стал своеобразным трамплином для двигавшегося по дороге Hyundai Sonata, которое подлетело и опрокинулось на крышу. На месте происшествия действует сотрудники дорожной полиции и скорой помощи.

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