Горячие новости
Читайте также

При ДТП в Алматы опрокинулись два авто

Пострадали три автомобиля.

Фото : zakon.kz3 декабря 2020, 00:21

В Алматы произошло жесткое ДТП на Восточной объездной дороге, передает корреспондент zakon.kz.

Mitsubishi Pajero и Mercedes C-класса следовали по ВОАД в северном направлении. Не доезжая улицы Диваева авто столкнулись. По словам очевидца Mercedes ударил Pajero в заднюю часть. Mercedes врезался врезался в бетонную подпорную стену, отскочив, вернулся на проезжую часть. Водитель внедорожника потерял управление и джип ударился в бетонный отбойник и опрокинулся.

Отбойник вылетел на полосу встречного движения и опрокидывается так, что стал своеобразным трамплином для двигавшегося по дороге Hyundai Sonata, которое подлетело и опрокинулось на крышу. На месте происшествия действует сотрудники дорожной полиции и скорой помощи.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты