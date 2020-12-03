Снег, дождь и гололед ожидаются в Казахстане 3 декабря 

Местами низовая метель, туман, усиление ветра.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 декабря, сообщает zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами по республике ожидается снег, на юге осадки (снег, дождь гололед. Местами низовая метель, туман, усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Жамбылской, Акмолинской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман, гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с, ночью и утром местами туман.

В Туркестанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -15°, облачно.

Прогноз погоды на 3 декабря.

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