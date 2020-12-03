Конституционный суд оставил в силе закон о переносе парламентских выборов в Кыргызстане

22-го октября депутаты КР инициировали и сразу рассмотрели его в трех чтениях без всяких общественных обсуждений, продлив тем самым собственные полномочия еще на полгода.

Конституционная палата Верховного суда Кыргызстана рассмотрела заявление партии "Реформа" о законности переноса парламентских выборов в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на Служба Новостей ЦА.

Ранее Центризбирком назначил их на 20 декабря, однако сами депутаты приняли закон, отложивший плебисцит до лучших времен.

Предметом споров в Конституционной палате стал закон, который позволил отложить парламентские выборы. 22 октября депутаты инициировали и сразу рассмотрели его в трех чтениях без всяких общественных обсуждений, продлив тем самым свои собственные полномочия еще на полгода.

Самое страшное – можно было бы этот парламент потерпеть, если бы он просто выполнял представительские функции. Но, к сожалению, вы видите, что этот парламент, будучи нелегитимным, инициирует конституционную реформу. И принимает законы, которые имеют для нас судьбоносное значение, – считает глава партии "Реформа" Клара Сооронкулова.

Представитель парламента в суде Бейшенбек кызы Камила заявила, что в бюджете просто нет денег на новые выборы. Еще и пандемия вмешалась: "В соответствии с заявлением главы ВОЗ, пандемия является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Кроме того, пандемия содержит все факты, относящиеся к обстоятельствам непреодолимой силы".

Почему пандемия – повод для отмены парламентских выборов, а вот президентским не помеха, ответчики объяснить не смогли. Такой же вопрос возник у заявителей и с нехваткой денег – почему один плебисцит страна может себе позволить, а другой нет. На это представители парламента заявили, что голосование 10 января более приоритетно, – ведь, по их словам, нового главу государства и новую Конституцию требовали люди на площади во время митингов. В итоге правовой спор свелся к разговору о том, кто лучше понял и прочувствовал волю народа.

Выслушав все доводы за и против, судьи удалились на совещание. За пять часов обсуждения оснований для того, чтобы отменить закон о переносе выборов, они не нашли.

Оспариваемый конституционный закон не упраздняет окончательную процедуру выборов. То есть не отменяет, не сужает и не уменьшает объем избирательных прав граждан, вытекающих из Конституции и избирательного законодательства. А временно приостанавливает действия отдельных механизмов выборного процесса, – заявил Карыбек Дуйшеев, председатель Конституционной палаты Верховного суда.

Теперь парламентские выборы в стране могут пройти уже после конституционной реформы – по новым правилам, которые пропишут в Основном законе страны. Решение Конституционной палаты окончательное и обжалованию не подлежит.

22 ноября в Бишкеке несколько сотен человек вышли на мирную акцию против изменения Конституции Кыргызстана. Участники митинга выступили против усиления президентской власти: они считают, что новая редакция Основного закона приведет страну к тоталитаризму.

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