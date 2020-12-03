Иностранцы смогут посетить Олимпийские игры Токио-2020 без вакцинации и карантина

При въезде в Японию болельщикам необходимо будет представить отрицательный результат на COVID-19.

Иностранные болельщики смогут посетить Олимпийские и Паралимпийские игры Токио-2020 без обязательной вакцинации и карантина, передает zakon.kz.

Как сообщает Nikkei Business Daily, при въезде в Японию болельщикам необходимо будет представить отрицательный результат на COVID-19 и по прибытии загрузить на свой телефон приложение по отслеживанию больных коронавирусом. Также туристы не будут ограничены в использовании общественного транспорта.

Исполнительный директор Организационного комитета Токио-2020 Тоширо Муто заявил, что меры безопасности для болельщиков будут разработаны к весне 2021 года.

Ожидается, что среди них будут:

− Обязательное ношение масок для лица;

− Социальное дистанцирование;

− Приложение для проверки состояния здоровья;

− Медицинское страхование;

− Эксклюзивные медицинские центры для туристов.

При этом прогнозируется, что медицинское страхование может стать обязательным требованием для обеспечения того, чтобы больницы в Японии полностью взимали плату за лечение инфицированных иностранных туристов.

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