В Алматы открыли казахстанско-индийский класс миротворческой подготовки

Всем участникам мероприятия была представлена презентация о целях и задачах Центра миротворческой подготовки, а также о перспективах развития.

В рамках существующих договоренностей и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Индией в области обороны и миротворчества в Центре миротворческой подготовки Министерства обороны РК прошло торжественное открытие казахстанско-индийского класса, передает zakon.kz.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель Министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Казахстан господин Прабхат Кумар, а также представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Казахстан.

Всем участникам мероприятия была представлена презентация о целях и задачах Центра миротворческой подготовки, а также о перспективах развития.

В Центре сегодня готовят миротворцев Вооруженных Сил Казахстана. Опытные инструкторы всесторонне работают с военнослужащими, которые проходят психологическое тестирование, проверку знания английского языка, теорию и практику по программе боевой подготовки миротворческих подразделений войск Казахстана. Вся подготовка ведется по международным стандартам. Свой опыт также будущим миротворцам передают военнослужащие, которые побывали в различных миссиях миротворческого характера.

Кроме того, в ходе двусторонней встречи генерал-майор Мухамеджан Таласов и господин Прабхат Кумар обсудили вопросы участия казахстанской миротворческой роты в составе индийского контингента в миссии ООН, а также дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в области обороны.

Мы высоко оцениваем поддержку индийской стороны в осуществлении планов по практическому участию казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях ООН. В этом контексте открытие первой совместной казахстанско-индийской миротворческой аудитории пропишется в летописи истории укрепления миротворческого потенциала Казахстана. Данный шаг еще раз подтверждает заинтересованность оборонных ведомств Казахстана и Индии в дальнейшем развитии отношений в целях укрепления мира и безопасности, - сказал заместитель министра обороны.

В свою очередь, господин Прабхат Кумар в своем выступлении поблагодарил казахстанскую сторону за содействие в создании подобной аудитории, которая станет символом совместного вклада в обеспечение безопасности в мире, отметил, что Казахстан является ключевым партнером Индии в области обороны, и высоко оценил профессионализм и боевую выучку казахстанских миротворцев.

По итогам визита индийская сторона выразила заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества с Республикой Казахстан в сфере обороны.

Подготовил Альберт Ахметов

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