Часть зданий отключена от холодной воды из-за порыва трубопровода в Алматы 

Ведутся восстановительные работы.

Фото : кадр из видео

Часть зданий в Медеуском районе Алматы до 15 часов отключена от холодной воды из-за порыва трубопровода, сообщает zakon.kz.

Из-за образовавшейся течи в трубопроводе диаметра 400 мм на участке, пролегающем в окрестностях пересечения проспектов Аль-Фараби и Назарбаева, временно отключены от холодной воды ряд зданий в Медеуском районе Алматы в контуре улиц Аль-Фараби – Достык – Кажымукана – Назарбаева, - сообщили в ГКП "Алматы су".

Работу системы водоснабжения в указанном городском секторе восстанавливают 4 аварийные бригады ГКП "Алматы су" при помощи 2 единиц собственной техники и техники ТОО "Алматы Тазалык".

Подачу холодной воды планируется возобновить к 15 часам.

Напомним, в соцсетях появилось видео прорыва трубопровода.

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