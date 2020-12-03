Часть зданий отключена от холодной воды из-за порыва трубопровода в Алматы
Ведутся восстановительные работы.
Фото : кадр из видео3 декабря 2020, 11:18
Часть зданий в Медеуском районе Алматы до 15 часов отключена от холодной воды из-за порыва трубопровода, сообщает zakon.kz.
Из-за образовавшейся течи в трубопроводе диаметра 400 мм на участке, пролегающем в окрестностях пересечения проспектов Аль-Фараби и Назарбаева, временно отключены от холодной воды ряд зданий в Медеуском районе Алматы в контуре улиц Аль-Фараби – Достык – Кажымукана – Назарбаева, - сообщили в ГКП "Алматы су".
Работу системы водоснабжения в указанном городском секторе восстанавливают 4 аварийные бригады ГКП "Алматы су" при помощи 2 единиц собственной техники и техники ТОО "Алматы Тазалык".
Подачу холодной воды планируется возобновить к 15 часам.
Напомним, в соцсетях появилось видео прорыва трубопровода.
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