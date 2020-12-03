Встречайте новый год с подарками вместе с Банком Хоум Кредит

Вы можете увеличить свои шансы на победу, участвуя в нескольких активностях сразу.

Новый год – самый волшебный, яркий и полный сюрпризов, а главное – это самый семейный праздник в году, и семейный банк "Банк Хоум Кредит" готов дарить подарки всем своим клиентам.

Именно поэтому в период с 1 декабря 2020 года по 17 января 2021 года "Банк Хоум Кредит" подготовил для своих клиентов не одну акцию, а сразу несколько активностей, под названием "Otbasy Jana Jyly", в рамках которых казахстанцы получат уникальную возможность выиграть ценные призы, среди, которых: крутые смартфоны, кредит в "подарок", сертификаты на технику и даже автомобиль!

Кроме, того все участники акции получают гарантированный подарок от нашего партнера – компании Яндекс, в виде подписки Яндекс.Плюс на 90 дней на онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD и Яндекс.Музыку, для новых пользователей или скидку 30% на год использования Яндекс.Плюс для тех, у кого она уже оформлена.

Все, что нужно, чтобы для участия в акции, чтобы выиграть ценные призы – это стать клиентом банка в период проведения акции, с 1 декабря 2020 года по 17 января 2021 года, и воспользоваться одним из акционных продуктов, например, оформить дебетовую карточку Home Card и/или кредитную карточку с функцией рассрочки Dos или оформить кредит наличными в отделение банка, в мобильном приложении или через сайт - так вы сможете участвовать в розыгрыше сразу нескольких ценных призов.

Приз победителя будет зависит от того, какой именно банковский продукт оформит клиент, а главное, что этот приз может быть не один!

Вы можете увеличить свои шансы на победу, участвуя в нескольких активностях сразу.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ: большинство условий акции возможно выполнить прямо в мобильном приложении, не выходя из дома!

В этом году мы решили отойти от традиционного проведения одной акции в новогодний период, а подарить нашим клиента сразу несколько активностей, в которых они смогут выиграть разнообразные призы. Тем более, что 1 клиент сможет участвовать сразу в нескольких акциях, тем самым увеличивая свои шансы на выигрыш. Ведь, чем больше подарков, тем ярче праздник! - отметили в пресс-службе банка.

Все подробности акции с описанием, участвующих в ней продуктов можно найти по ссылке на сайте.

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