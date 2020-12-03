Глоба предсказал неожиданную прибыль трем знакам зодиака

Остальным знакам Глоба советует быть наготове - шанс есть у каждого.

Российский астролог Павел Глоба предсказал неожиданную прибыль к середине декабря трем знакам зодиака, передает zakon.kz.

Как пишет издание zpravda.ru, Павел Глоба сообщил, что к середине декабря любой человек может внезапно обзавестись лишними суммами денег - премии, повышение зарплаты, бонусы, выигрыш, дополнительный заработок и т.д.

По словам астролога, "привалить счастье" может любому, но не каждый поверит, и не каждый сможет воспользоваться этим правильно.

Но есть три знака зодиака, которым, по мнению Глобы, прибыль к середине декабря гарантирована.

Например, Рыбам крупная сумма денег придет сама и они смогут решить свои финансовые вопросы и проблемы.

Далее в списке идут Львы. Они получат деньги за работу, сделанную по доброте душевной и начальство оценит их порыв, щедро отблагодарив.

Ну и третий знак зодиака - Весы. К ним в середине декабря придут деньги, потому что они их ждут и верят в прибыль.

Остальным знакам Глоба советует быть наготове - шанс есть у каждого.

Ранее Павел Глоба давал астропрогноз в целом на декабрь.

По его видению, последний месяц 2020 года будет благоприятен для многих знаков зодиака.

Самым ярким астрологическим событием в декабре станет "благоприятное и денежное солнечное затмение в знаке Стрелец 14 декабря", пишет zen.yandex.ru. Глоба пояснил, что солнечные затмения носят позитивный характер, принося уникальные предложения и возможности. Это и удачные предложения по работе, и возможность заключить прибыльный контракт и встреча важного в жизни человека.

Больше всего от солнечного затмения повезет Стрельцам, Львам, Овнам, Весам, Водолеям, Тельцам, Ракам. Они могут ждать бонусы в виде прибыли или важных знакомств.

Еще одним важным астрономическим событием декабря Глоба назвал ингрессию, другими словами - переход планеты везения и фарта - Юпитера в знак Водолея

Юпитер дарит удачу в делах, дает подарки от других людей и помогает быстрому и легкому продвижению ваших дел и проектов. Главными любимчиками для Юпитера с декабря 2020 по декабрь 2021 станут: Водолеи, Весы, Близнецы, Овны, Стрельцы, Раки и Девы.

И еще одно событие в декабре - гармоничный аспект Хирона и Венеры, который часто называют "Воротами золушки". В это время можно получить неожиданные прибыльные предложения или встретить своего фартового партнера, который окажется своеобразным принцем или принцессой и выведет вас на новый финансовый и социальный статус. Здесь больше шансов у Стрельцов, Овнов, Водолеев, Львов.

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