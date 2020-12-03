Им стал бывший начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.

Назначен председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, полковник Бауыржан Сыздыков назначен на должность председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Сыздыков Бауыржан Мадиевич родился 14 июня 1973 года в с. Задарья Бугунского района Чимкентской области.

В 2000 году окончил Казахский Государственный Медицинский Университет, врач гигиенист-эпидемиолог, в 2010 году окончил Академию Гражданской защиты МЧС Российской Федерации, специалист в области Управления по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая Гражданской защиты», в 2019 году окончил Московский финансово-промышленный университет «Синергия» г.Москва, магистр Юриспруденции.

С 2001 по 2009 годы - старший офицер областного Управления по ЧС Южно-Казахстанской области.

С 2010 по 2012 годы - начальник Управления защиты населения и территории Департамента Гражданской обороны МЧС РК.

С 2012 по 2014 годы – заместитель начальника ДЧС Актюбинской области МЧС РК.

С 2014 по 2015 годы - заместитель начальника ДЧС Актюбинской области КЧС МВД РК.

С 2015 года по 2019 годы - начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области КЧС МВД РК.

С ноября 2019 года занимал должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана КЧС МВД РК.

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