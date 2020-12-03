Экс-премьер Кыргызстана находится в реанимации с коронавирусом

Его состояние удовлетворительное.

Бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов находится в реанимации с коронавирусом, передает zakon.kz.

Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источники в органах здравоохранения сообщает, что экс-премьер находится в реанимационном отделении больницы в Бишкеке. Его состояние удовлетворительное, выявлена также пневмония.

Официально эту информацию в Минздраве пока не прокомментировали.

Боронов возглавлял кабмин с июня 2020 года, до этого был первым вице-премьер-министром. Ушел в отставку после событий, которые произошли в октябре этого года в стране.

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