Экс-премьер Кыргызстана находится в реанимации с коронавирусом
Его состояние удовлетворительное.
Фото : kabar.kg3 декабря 2020, 12:50
Бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов находится в реанимации с коронавирусом, передает zakon.kz.
Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источники в органах здравоохранения сообщает, что экс-премьер находится в реанимационном отделении больницы в Бишкеке. Его состояние удовлетворительное, выявлена также пневмония.
Официально эту информацию в Минздраве пока не прокомментировали.
Боронов возглавлял кабмин с июня 2020 года, до этого был первым вице-премьер-министром. Ушел в отставку после событий, которые произошли в октябре этого года в стране.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5049773-d3b9c279b3ce8fe51a079236c4ddf36f
Сейчас читают