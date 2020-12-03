Спецоперация прошла в Алматы 

Задержанные водворены в ИВС.

Группу "домушников" из Восточного Казахстана задержали в Алматы, сообщает zakon.kz.

Спецоперация по их поимке прошла вечером 2 декабря в Медеуском районе Алматы. Пятерых подозреваемых бойцы спецназа встретили на выходе из квартиры, расположенной в одном из домов в микрорайоне "Горный Гигант". Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

В составе этой группы – пятеро жителей ВКО, ранее все они уже имели судимость, в том числе за имущественные преступления. Незадолго до ареста злоумышленники, воспользовавшись отсутствием домочадцев, обворовали квартиру алматинца и похитили оттуда сейф с деньгами, золотые изделия, носимые вещи и два ноутбука. Их задержали с поличным, вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по ст.188 ч.3 УК РК, - сказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

Производство по данному факту осуществляет следственный отдел Управления полиции Медеуского района.

На данном этапе следствия установлена причастность задержанных к трем аналогичным эпизодам по Медеускому району. Не исключено, что география преступного промысла "домушников" может охватить и другие районы мегаполиса. В этой связи их личности проверяются на причастность к другим фактам хищения чужого имущества, - сказал он.

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