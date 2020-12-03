В Казахстане утвердили правила прохождения медосмотров для доноров органов

Перед донорством органов врач узкого профиля назначает прижизненному донору медицинское обследование.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 24 ноября 2020 года утвердил правила прохождения прижизненным донором органов или тканей всестороннего медицинского обследования, передает zakon.kz.

Правила утверждены согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Согласно правилам прижизненный донор предоставляет в организацию здравоохранения, оказывающую услуги по трансплантации, письменное нотариально удостоверенное согласие на изъятие органов (части органа) или тканей (части ткани) для дальнейшей трансплантации.

Перед донорством органов врач узкого профиля назначает прижизненному донору медицинское обследование.

После чего донор направляется в организацию здравоохранения, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по месту прикрепления для обследования в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования.

Всестороннее медицинское обследование прижизненного донора перед трансплантацией проводится согласно приложению к Правилам.

После прохождения всестороннего медобследования организация здравоохранения, оказывающая первичную медико-санитарную помощь по месту прикрепления, направляет донора на плановую госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие трансплантацию органов.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования (2 декабря).

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