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Президент Туркменистана на видео сжег в печи наркотики

Всего было уничтожено более 122,5 кг наркотических средств.

Фото : hronikatm.com3 декабря 2020, 15:31

Эпатажный президент Туркменистана сжег несколько пакетов наркотиков, сообщает zakon.kz.

На днях Гурбангулы Бердымухамедов в 100 километрах к северу от Ашхабада открыл новый комплекс для сжигания наркотиков.

По информации издания "Хроники Туркменистана", эти три печи безопасны для людей и экологии. Что и не удивительно, ведь проект строительства утвердил сам Бердымухамедов.

На видео Бердымухамедов и члены совбеза сожгли несколько пакетов наркотиков.

Всего в ходе акции было уничтожено более 122,5 кг наркотических средств, "что соответствует принципам туркменского народа, не приемлющего этого зелья, - отмечено в сообщении.


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