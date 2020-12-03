Президент Туркменистана на видео сжег в печи наркотики
Всего было уничтожено более 122,5 кг наркотических средств.
Фото : hronikatm.com3 декабря 2020, 15:31
Эпатажный президент Туркменистана сжег несколько пакетов наркотиков, сообщает zakon.kz.
На днях Гурбангулы Бердымухамедов в 100 километрах к северу от Ашхабада открыл новый комплекс для сжигания наркотиков.
По информации издания "Хроники Туркменистана", эти три печи безопасны для людей и экологии. Что и не удивительно, ведь проект строительства утвердил сам Бердымухамедов.
На видео Бердымухамедов и члены совбеза сожгли несколько пакетов наркотиков.
Всего в ходе акции было уничтожено более 122,5 кг наркотических средств, "что соответствует принципам туркменского народа, не приемлющего этого зелья, - отмечено в сообщении.
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