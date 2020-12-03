От имени Нацбанка рассылают мошеннические письма
При получении подозрительных писем необходимо обращаться в правоохранительные органы.
Фото : delo.ua3 декабря 2020, 15:31
От имени Нацбанка рассылают мошеннические письма, сообщает zakon.kz.
Национальный Банк Казахстана призывает игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств. Сообщения о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия.
Рассылка подобных писем физическим лицам от Национального Банка исключена.
Центральные банки не обслуживают счета физических лиц, не проводят денежных расчетов и сделок: банковские счета в Национальном Банке Казахстана могут быть открыты исключительно для учета операций НБК, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц. Наряду с этим информируем, что Национальный Банк Казахстана не осуществляет инкассацию (в том числе доставку, перевозку) банкнот, монет и ценностей физических лиц, - сообщили в национальном банке.
В случае получения подозрительных писем с просьбой отправки денежных средств от Национального Банка Казахстана необходимо обращаться в правоохранительные органы. Для получения консультации также можно обратиться в Контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477 (звонок с мобильного и городского телефона – бесплатный).
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