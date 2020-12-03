Путин отправил замруководителя своей администрации к Токаеву

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы.

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, Козак прибыл по поручению Владимира Путина.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского партнерства и союзничества. Особое внимание собеседники уделили развитию политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также вопросам евразийской интеграции в контексте предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, - говорится в сообщении.

Токаев заявил о приоритетном значении укрепления союзнических отношений с Россией по всему спектру вопросов повестки дня.

Кроме того, была достигнута договоренность о развитии контактов и взаимодействия между администрациями президентов двух стран.

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