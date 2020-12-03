Гражданка Молдовы Екатерина Янков с детьми не хотят уезжать из Казахстана

Они мечтают стать полноценными гражданами нашей страны.

У гражданки Молдовы Екатерины Янков 17 сентября закончился срок пребывания в Республике Казахстан. Сюда ее привез муж, уроженец Павлодара. Вскоре он уехал в Москву и семья распалась. Екатерина осталась в чужом городе, и в чужой стране одна с двумя детьми. Им очень нравится Казахстан и они никуда не хотят уезжать, а мечтают стать полноценными гражданами нашей страны, сообщает zakon.kz.

Эту историю рассказал на своей странице в Facebook павлодарец Салауат Игликов.

"У нас снова хорошие новости! Сегодня мама двоих прекрасных детей Екатерина Янков, наконец, получила по почте оригиналы справок для оформления вида на жительство (ВНЖ) в Казахстане, - пишет Салауат Игликов. - Бумаги немного задержались в пути только по той причине, что в Молдове недавно проходили выборы президента. Пока справки добирались из Кишинева через Москву в Павлодар, Екатерина уже прошла необходимые для оформления ВНЖ процедуры, в том числе медосмотр, и теперь отправится в миграционную службу. Надеемся, что у нее все получится. Тем более, очень много людей искренне переживают за судьбу этой маленькой семьи. Напомню, что ранее мы объявляли сбор средств, так как для получения ВНЖ заявитель должен подтвердить свою платежеспособность".

По словам Салауата Игликова, сейчас у Екатерины и ее детей все хорошо, только возник вопрос с жильем, заработок Екатерины не позволяет ей снимать жилье по тем расценкам, которые существуют сейчас на местном рынке арендного жилья.

Как сообщалось ранее, у гражданки Молдовы Екатерины Янков 17 сентября закончился срок пребывания в Республике Казахстан. Сюда ее привез муж, он уроженец Павлодара. Вскоре супруг уехал в Москву и семья распалась. Екатерина осталась в чужом городе, и в чужой стране одна с двумя детьми.

Сама она сирота. Екатерине и ее очаровательным девочкам очень нравится Павлодар, и Казахстан, и они никуда не хотят уезжать, а мечтают стать полноценными гражданами нашей страны.

Екатерина должна была покинуть Казахстан до 1 ноября. Однако, учитывая непростую ситуацию, сотрудники миграционной службы пошли навстречу, и уже повторно продлили ей срок пребывания в Казахстане до 5 января 2021 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!