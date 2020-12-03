В Алматы ко Дню Независимости подвели итоги конкурса среди СМИ

Ержан Бабакумаров поблагодарил представителей СМИ и вручил награды победителям конкурса о развитии Алматы.

Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров наградил представителей ведущих казахстанских СМИ за активное участие в освещении социально важных вопросов жизни мегаполиса, передает zakon.kz.

Конкурс на лучший информационный продукт на тему развития мегаполиса прошел в преддверии Дня независимости Республики Казахстан. Его организатором выступил акимат Алматы. Всего для участия в конкурсе от СМИ поступило 116 заявок. По итогам анализа независимой экспертной комиссией были награждены 22 автора лучших работ.

Специальными призами был отмечен вклад ряда журналистов за активное участие в освещении темы развития города Алматы. Решением жюри среди награжденных - корреспондент zakon.kz Альберт Ахметов.

В ходе церемонии награждения заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров отметил важность работы журналистов и выразил благодарность за особое внимание к мерам борьбы, принимаемым администрацией мегаполиса в борьбе с пандемией коронавируса.





Сегодня работа СМИ играет одну из ключевых ролей. Ваша работа и активная позиция позволяет разъяснить горожанам ценности алматинской солидарности, повысить уровень собственной защищенности и общественного здоровья. То, как горожане воспринимают пандемию, насколько серьезно и ответственно относятся к соблюдению эпидемиологических требований, также зависит от нашей с вами совместной работы. Каждый из Вас внес весомый вклад в общую борьбу с пандемией, своевременно публикуя в СМИ информацию о социально важных вопросах жизни нашего города, - отметил Бабакумаров.

Следует отметить, что с начала текущего года акиматом Алматы проведено 330 пресс-конференций, брифингов и иных мероприятий, в ходе которых спикерами были даны ответы по 3000 вопросов СМИ. Всего в алматинском информационном пространстве было опубликовано свыше 23 тысяч материалов, в эфире вышли порядка 1500 телесюжетов. При этом 17 тысяч материалов были посвящены мерам по недопущению распространения коронавирусной инфекции.



Члены независимой конкурсной комиссии также особо подчеркнули важность и сложность работы представителей СМИ.





Сегодня, в преддверии Дня Независимости, происходит знаменательное событие. Мы возрождаем былое предназначение нашей древней профессии - журналистики. В условиях независимости журналисты страны стараются внести лепту в развитие нашей страны - это благородная миссия, и одновременно сложная работа. Алматы всегда славился своим умственным потенциалом. Здесь был единственный на всю республику и один из трех университетов журналистики. Журналистский цех увеличивается, появляются социальные сети, блогеры - это тоже знамение времени и в этом ничего плохого нет, - отметил профессор, д.и.н., академик, президент Академии журналистики Сагымбай Козыбаев.

В состав конкурсной комиссии также вошли общественный и гражданский деятель, член Общественного совета Алматы Сергей Пономарев; доцент кафедры журналистики университета "Туран", обладатель звания "Мадениет кайраткерi", лауреат премии Союза журналистов РК, лауреат международной премии стран Содружества Сауле Тастулекова; журналист, автор тренингов публичного выступления и ораторского мастерства, лауреат премии Союза журналистов, блогер Полина Шиманская; вице-президент Клуба "PR-шы" Айбар Олжаев; исполнительный директор MediaNetwork Kazakhstan, медиа тренер Бактыгуль Бурбаева и другие.



Полный список награжденных выглядит так:

1. "Лучший сюжет":

• Лаура Биғалиева, "31 арна" – "Алматыда жаңа 300 орындық балалар ауруханасы ашылды";

• Рамина Мирзалимова, телеканал "Алматы" - "Осторожно, коронавирус! Журналисты попали в "грязную" зону инфекционной больницы Алматы".



2. "Лучший новостной материал":

• Амирболат Хусаин, "Azattyq Rýhy" – "Кәрілік те, мүгедектік те кәсіп ашуға кедергі емес";

• Инна Бугаева, "inAlmaty.kz" – "В горах Алматы начали опорожнять селеопасные озера".



3. "Лучшее интервью":

• Айнаш Есалы, "Egemen Qazaqstan" – "Алматы – "жасыл" және "сары" аймақтар арасында";

• Серикжан Маулетбай, "Informburo.kz" – "Как будут восстанавливать экономику Алматы? Главное из интервью Бакытжана Сагинтаева".



4. "Лучшая аналитическая статья":

• Тоқтар Жақаш, "Жас Алаш" – "Алматының мәселесін шешуге әкім Сағынтаевтың әлі жете ме?";

• Айгерим Абилмажитова, "Tengrinews.kz" – "Их нельзя сравнивать, но очень хочется: Алматы и Нур-Султан".



5. "Лучший документальный материал":

• Гүлнәр Тажиева, "Aiqyn" – "Жатақханаларға мониторинг жасалды";

• Ольга Тонконог-Дарибаева, "Sputnik Казахстан" – "Все звезды кино в Алма-Ате. Как жил "Голливуд на границе Китая" в военные годы".



6. "Лучший фоторепортаж":

• Сәрсенбек Қызайбекұлы, "Nege.kz" – "Фоторепортаж. Халық дайын ба?";

• Петр Карандашов, "Nur.kz" – "Как выглядит Вознесенский собор после трехлетней реставрации в Алматы".



7. "Лучшая публикация в социальных сетях":

• Қайым-Мұнар Табеев, "Almaty aqshamy" – "Алматының айшықты қадамдары".



8. Специальная номинация — "Лучший материал о борьбе города с COVID-19":

• Алмас Садуақас, "Хабар 24" арнасы – "Отандық ғалымдар коронавирусқа қарсы үшінші баламалы вакцинаны жасады";

• Людмила Макаренко, "Казахстанская правда" – "Картина в дни карантина".



Также

- Альберт Ахметов, "Zakon.kz";

- Данияр Дауталиев, "Казинформ";

- Мариям Бижикеева, "Kapital.kz";

- Екатерина Тихонова, "Время";

- Гүлвира Биғалиева, "Курсив";

- Бекзада Ишекенова, "LS Aqparat";

- Юлия Абрамова, "NUR.kz".

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