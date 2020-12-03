Мороз, метель и гололед. Погода на 4 декабря
Также в ряде областей ожидается туман.
4 декабря в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95 %.
В Усть-Каменогорске, Риддере, п.Новая Бухтарма до 21.00 часа 4 декабря сохраняются НМУ 2 степени.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %
В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.
На севере Мангистауской области ожидается сильный мороз до 22°С. На дорогах сохранится гололедица. Вероятность шторма 85-90%.
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