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Мороз, метель и гололед. Погода на 4 декабря

Также в ряде областей ожидается туман.

Фото : pxhere.com3 декабря 2020, 17:21

4 декабря в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95 %.

В Усть-Каменогорске, Риддере, п.Новая Бухтарма до 21.00 часа 4 декабря сохраняются НМУ 2 степени.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Вероятность штормового предупреждения 85-90%.

На севере Мангистауской области ожидается сильный мороз до 22°С. На дорогах сохранится гололедица. Вероятность шторма 85-90%.


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