Толпу учителей сняли на видео в Алматы

Они пришли сдавать национальное квалификационное тестирование.

В Сети распространяют видео, на котором якобы учителя массово пришли сдавать ПЦР-тест в медучреждение для прохождения в дальнейшем переаттестации, передает zakon.kz.

В instagram-паблике, где появилось видео сообщается:

Все педагоги Алматы должны пройти переаттестацию, для чего всем необходимо сдать тест на Covid-19. И вот как это выглядит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости Казахстана и Мира. (@qazaqstan_eli)

Также указывается, что видео прислал педагог из Алматы. На кадрах - огромная толпа, в основном из женщин, стоящих в очереди в учреждение, предположительно, медицинского профиля. На стенах висят бумажки с просьбой соблюдать дистанцию, но ее никто не соблюдает. Голос за кадром поясняет: "Вот такая толпа, вот стоим, да. Ждем. Пришли все раньше, естественно, вот не видно конца и края".

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы объяснили ситуацию.

Педагогические работники не реже одного раза в пять лет проходят очередную аттестацию. Согласно правилам, аттестация включает в себя этап национального квалификационного тестирования (НКТ). Аттестация учителей проходит при строгом соблюдении санитарных правил. Для участия в тестировании нет необходимости сдавать ПЦР тест. Согласно графику, в центре тестирования "Ustudy", расположенном по пр. Райымбека, 196, сдают тестирование только учителя Алматы. Но 2 декабря в данный центр тестирования пришли учителя из Туркестана, Тараза, Шымкента и Алматинской области, в связи с чем был ажиотаж во время запуска в здание. Со всеми учителями проведена разъяснительная работа. В данный момент тестирование проходит в штатном режиме, - пояснили в Департаменте.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!