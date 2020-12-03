Токаев дал ряд новых поручений главе Нацбанка

Президенту доложили о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 11 месяцев.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, Президенту рассказали о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за 11 месяцев 2020 года, текущей ситуации и перспективах восстановления мировых финансовых рынков, а также о мерах по реализации программы развития национальной платежной системы до 2025 года.

Также был заслушан отчет о состоянии пенсионных активов и предложения по повышению эффективности управления государственным долгом. Досаев проинформировал главу государства об основных направлениях цифровизации Нацбанка и финансового сектора на среднесрочный период, - отмечено в сообщении.

По итогу Токаев дал Досаеву ряд конкретных поручений.

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