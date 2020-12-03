Ребенка из детдома убили в патронатной семье
Установлена причастность к преступлению 27-летнего родственника патронатной семьи.
Фото : azh.kz3 декабря 2020, 17:42
В Восточном-Казахстане завершено расследование убийства ребенка, передает zakon.kz.
Следственное управление Департамента полиции ВКО завершило расследование убийства несовершеннолетнего жителя Бескарагайского района, воспитываемого в патронатной семье.
Преступление длительное время оставалось нераскрытым, с учетом его совершения в условиях неочевидности. Установлена причастность к преступлению 27-летнего родственника патронатной семьи, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Подозреваемый находится под арестом. Окончательную точку в деле поставит суд с участием присяжных заседателей. Подозреваемому грозит срок до 20 лет.
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