Ребенка из детдома убили в патронатной семье

Установлена причастность к преступлению 27-летнего родственника патронатной семьи.

В Восточном-Казахстане завершено расследование убийства ребенка, передает zakon.kz.

Следственное управление Департамента полиции ВКО завершило расследование убийства несовершеннолетнего жителя Бескарагайского района, воспитываемого в патронатной семье.

Преступление длительное время оставалось нераскрытым, с учетом его совершения в условиях неочевидности. Установлена причастность к преступлению 27-летнего родственника патронатной семьи, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Подозреваемый находится под арестом. Окончательную точку в деле поставит суд с участием присяжных заседателей. Подозреваемому грозит срок до 20 лет.

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