Тихановская официально заявила о готовности возглавить Беларусь

Все мы понимаем, что режим разваливается, и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога, - Тихановская.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить республику "в переходный период", сообщает zakon.kz.

В своем Telegram-канале она рассказала, что ее сторонники уже разработали концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.

Все мы понимаем, что режим разваливается, и за этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога. Люди из системы окажутся в ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом, — отметила она в видеообращении.

Политик добавила, что ее целью является объединение лучших экспертов и демократических сил, чтобы "Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками".

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву.

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