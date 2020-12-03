Хотела продать мебель, но лишилась 1,3 млн тенге жительница Петропавловска

Все реквизиты карты и другие персональные данные, а также код из SMS-сообщения девушка передала по телефону человеку, который должен был перечислить деньги за приобретаемый товар.

Более миллиона тенге исчезли с депозитного счета у жительницы Петропавловска, передает zakon.kz.

Как сообщили в департаменте полиции, 25-летняя горожанка попалась на уловки интернет-мошенника, который якобы намеревался купить по объявлению мебель.

Все реквизиты карты и другие персональные данные, а также код из SMS-сообщения девушка передала по телефону человеку, который должен был перечислить деньги за приобретаемый товар. Спальный гарнитур продавала ее подруга через «OLX». По объявлению обратилась женщина через WhatsApp и попросила номер карты для перечисления оплаты.

Но, как оказалась, карта продавца почему-то не подошла. Не исключено, что из-за того, что на счетах не было средств, которыми мошенники планировали поживиться.

Женщина обратилась за помощью к подруге, попросив получить оплату через ее карту.

Через некоторое время с потерпевшей связалась "покупательница" и попросила реквизиты карты, фамилию, имя, отчество, ИИН и сказала, что через некоторое время к ней на телефон поступит SMS-сообщение с цифрами, которое необходимо ей продиктовать. Позже выяснилось, что с депозита были сняты денежные средства в сумме один миллион триста тысяч тенге, - рассказал начальник Управления криминальной полиции Петр Климов. - Мошенник посредством использования сервисов Интернет-банкинга для физических лиц и "Доставка SMS-паролей" произвел перевод денежных средств, с банковского счета потерпевшей на другие счета.

После того как денежные средства пропали девушка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По данным ДП, с начала этого года по территории области зарегистрировано 375 фактов интернет-мошенничеств.

Полицейские проводят профилактическую работу, в том числе мониторинг объявлений сомнительного содержания. С начала года более 100 объявлений на популярных Интернет-ресурсах были заблокированы.

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