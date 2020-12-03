"Ұран" выразил благодарность властям Атырау

40% населения, проживавшего в ветхих домах, переехало в новое жилье. В ближайшие годы в области планируется решение проблемы аварийного и ветхого жилья за счет сдачи более 1500 новых квартир.

Представители общественного объединения "Ұран", посетившие Атырау с рабочим визитом, встретились с акимом города Атырау Кайратом Оразбаевым, сообщает zakon.kz.

На встрече также присутствовали местные общественники, активисты и блогеры. Аким города отметил, что по инициативе акима области Махамбета Досмухамбетова проводится масштабная работа по развитию региона. Затем, аким города ответил на многие вопросы представителей общественного объединения. В том числе и по решению жилищно-коммунальных вопросов горожан, улучшению социально-бытовых условий. Отметим, что на встрече поднимали вопросы с аварийным фондом жилья горожан. В этом году в новые благоустроенные квартиры переехали 813 семей, которые раньше жили в аварийных объектах.

Таким образом, 40% населения, проживавшего в ветхих домах, переехало в новое жилье. В ближайшие годы в области планируется решение проблемы аварийного и ветхого жилья за счет сдачи более 1500 новых квартир. Поэтому жители общежитий по ул. Молдагалиева, 30, 33А и общежития по ул. Тулебаева, 44 до конца года будут обеспечены новым жильем, передает служба коммуникаций Атырауской области.

В ходе беседы аким города отметил, что буквально на днях к новым трансформаторам были подключены дома 5 тысяч атырауских семей. Также на встрече подняли один из главных вопросов - экологическая ситуация в Атырау. Аким считает, что на сегодня в городе разработана "Дорожная карта" для комплексного решения экологических проблем. Согласно этой "Дорожной карте" в регионе планируется снижение объема вредных выбросов, загрязняющих воздух, с 300 тысяч тонн до 264,3 тысяч тонн. К тому же, в текущем году началось масштабное озеленение города.

Общественные деятели, активисты города Атырау остановились на том, что многие проблемные вопросы тянутся из года в год, и чтобы их решить, необходима комплексная работа. Вместе с тем, они отметили, что независимо от пандемии проделано немало работы, если учитывать тот факт, что с момента назначения акимов области и города прошло менее года. В ходе встречи координатор общественного объединения "Ұран" Файзолла Каменов поблагодарил местную власть и активистов за совместную плодотворную работу по решению проблем, волнующих население.

Благодарим вас. Мы прибыли сюда не для того, чтобы обвинять в чем-то друг друга, а для оказания помощи. Мы увидели, что в регионе есть свои честные активисты. Удачи в вашей работе. Спасибо! - сказал Файзолла Каменов, обращаясь к акиму город Кайрату Оразбаеву.

Также на собрании были затронуты личные проблемы граждан. Пресс-секретарь акима Атырауской области Ержан Калымбайулы прокомментировал видео, снятое перед областным акиматом и опубликованное ОО "Ұран". Стоит отметить, что встреча общественного объединения с акимом Атырауской области не была запланирована заранее. Так как пресс-секретарь объединения позвонил к обеду 30 ноября и уведомил о том, что они хотят встретиться с главой региона в течение дня.

Я ответил, что у акима области, к сожалению, не будет свободного времени. Потому что график работы был полон заранее запланированными мероприятиями. Поэтому пришлось договориться с акимом города спонтанно, сдвигая весь его график. Приняли этот запрос, так как все вопросы касались города. Встреча была запланирована на 15:30 ч. Однако в 15:00 ч. пресс-секретарь объединения позвонил и сказал, что они находятся перед акиматом области и хотят встретиться с главой региона. Так как у Махамбета Досмухамбетова был очень плотный график работы, и встречи назначено не было, я объяснил представителям объединения, что их ждет аким города. Они встретились с градоначальником и получили ответы на все свои вопросы, - сказал пресс-секретарь акима Атырауской области Ержан Калымбайулы.

По его словам, акимат области активно реализует концепцию "слышащего государства" за счет использования новых средств коммуникации.

Он отметил, что с начала года акимы всех уровней Атырауской области лично приняли 1479 человек. Глава региона провел 10 приемов и лично принял 123 жителя, также более 1800 человек получили персональные консультации в общественной приемной акимата области. В круглосуточный единый контакт-центр 109 обратились 401 604 гражданина, кроме того, 396 938 граждан позвонили в единую диспетчерскую службу 112.

Также он сказал, что ежедневно более 20 тысяч человек, подписанных на телеграм-канал акимата Атырауской области, получают ответы на все свои вопросы.

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