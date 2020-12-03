Алматинцев призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию

При появлении симптомов гриппа в обязательном порядке необходимо обращаться в поликлинику.

Директор психического центра Алматы Сапар Рахменшеев во время онлайн-интервью в Региональной службе коммуникаций напомнил жителям о необходимости соблюдения мер профилактики, передает zakon.kz.





Как известно, в стране, как и во всем мире, наблюдается рост случаев заболеваемости COVID-19. В связи с чем необходимо соблюдать все меры профилактики: масочный режим и социальная дистанция, не посещать места скопления людей, соблюдать гигиену рук. Только так, следуя правилам, можно предотвратить заболевание, — отметил С. Рахменшеев.

Не стоит заниматься самолечением. Самое главное — консультироваться с врачами. После обращения медики возьмут вас под контроль и назначат необходимое лечение, — сказал он.

Также главврач напомнил жителям, что при появлении симптомов гриппа в обязательном порядке необходимо обращаться в поликлинику.Напомним, жителям мегаполиса рекомендуется не нарушать меры санитарно-эпидемиологической безопасности. В частности, строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию в 1,5-2 м, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и заведений, чья деятельность находится под запретом ввиду высокого риска заражения COVID-19.Группы риска: пожилые люди старше 65 лет, лица с тяжелыми хроническими заболеваниями любого возраста, страдающие заболеваниями дыхательных путей, аутоиммунными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом — должны оставаться дома. Крайне опасно посещение мест скопления людей, в т. ч. свадебных мероприятий, похорон, поминок и т. д.

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