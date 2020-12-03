Токаев присудил госпремию казахстанским ученым

Госпремия присуждена в трех номинаяциях.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2020 года в области науки и техники имени аль-Фараби", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Так, он постановил присудить государственную премию:

1) за работу на тему "Разработка жаропрочных сплавов и технологий нового поколения для производства и обработки деталей на их основе":

Исагулову Аристотелю Зейнуллиновичу – исполнительному директору некоммерческого акционерного общества "Карагандинский технический университет", доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;

Жетесовой Гульнаре Сантаевне – первому проректору некоммерческого акционерного общества "Карагандинский технический университет", доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;

Ибатову Марату Кенесовичу – исполняющему обязанности председателя правления – ректора некоммерческого акционерного общества "Карагандинский технический университет", доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук, академику Национальной инженерной академии Республики Казахстан;

Квон Светлане Сергеевне – профессору кафедры "Нанотехнологии и металлургия" некоммерческого акционерного общества "Карагандинский технический университет", кандидату технических наук, профессору;

Куликову Виталию Юрьевичу – исполняющему обязанности заведующего кафедрой "Нанотехнологии и металлургия" некоммерческого акционерного общества "Карагандинский технический университет", кандидату технических наук, профессору;

Сулейменову Тулеутаю Скаковичу – ведущему научному сотруднику испытательной лаборатории инженерного профиля "Комплексное освоение ресурсов и минерального сырья" некоммерческого акционерного общества "Карагандинский технический университет", доктору политических наук;

2) за работу на тему "Разработка и внедрение инновационных клеточных технологий в клиническую медицину":

Байгенжину Абаю Кабатаевичу – председателю правления акционерного общества "Национальный научный медицинский центр", кандидату медицинских наук;

Аскарову Манарбеку Баповичу – руководителю Центра клеточных технологий и трансплантации акционерного общества "Национальный научный медицинский центр", доктору медицинских наук, профессору;

Жантурганову Максату Аскеровичу – исполнительному директору акционерного общества "Национальный научный медицинский центр", кандидату медицинских наук;

Кадыровой Енглик Абдыкаримовне – первому заместителю председателя правления акционерного общества "Национальный научный медицинский центр", кандидату медицинских наук;

Карибекову Темирлану Сибирьевичу – заместителю председателя правления по медицинской деятельности и науке акционерного общества "Национальный научный медицинский центр", доктору медицинских наук;

Купенову Булату Габбасовичу – исполнительному директору акционерного общества "Национальный научный медицинский центр", кандидату медицинских наук;

Сапарбаеву Самату Сагатовичу – проректору по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству некоммерческого акционерного общества "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова", кандидату медицинских наук;

3) за цикл работ на тему "К теории нелокальных дифференциальных операторов":

Садыбекову Махмуду Абдысаметовичу – генеральному директору республиканского государственного предприятия "Институт математики и математического моделирования" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору физико-математических наук, профессору;

Сурагану Дурвудхану – главному научному сотруднику республиканского государственного предприятия "Институт математики и математического моделирования" Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, члену-корреспонденту Национальной академии наук Республики Казахстан, доктору философии (PhD), ассоциированному профессору.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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