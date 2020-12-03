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Установлена причина гибели скота в селе Жарсуат

Крупный рогатый скот пострадал от чрезмерного употребления лука.

Фото : yandex.kz3 декабря 2020, 19:08

Установлена причина гибели скота в селе Жарсуат, сообщили в службе коммуникаций Атырауской области, передает zakon.kz.

По ​ результатам экспертизы, направленной в Атыраускую областную ветеринарную лабораторию, установлено, что гибель коров наступила вследствие чрезмерного употребления лука, - говорится в сообщении. - ​Специалисты ветеринарной инспекции и ветеринарной станции Индерского района произвели забой мертвого скота в соответствии с правилами. При проверке установлено, что крупный рогатый скот пострадал от чрезмерного употребления лука, что привело к сбою работы пищеварительного тракта, ставшего причиной гибели скота. Об этом сделано соответствующее заключение. Результаты лабораторных исследований свидетельствуют, что содержание нитрата, нитрита и алколоида во внутренности животных было в норме, - заявил заместитель акима Индерского района Салауат Утегулов.

Акиматом Индерского ​ района направлены письма в районную прокуратуру и областное управление по контролю за охраной и использованием земель о применении ​ административных мер в отношении индивидуального предпринимателя за несвоевременную уборку урожая.

Наряду с этим владельцы скота могут обратиться в суд с иском о взыскании убытков.

Напомним, ранее на посевной площади участка Айдын у канала Курайлы села Жарсуат Индерского района была зафиксирована гибель 13 голов крупного рогатого скота.


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