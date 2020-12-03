Шпекбаев: Заложена правовая основа для эффективного антикоррупционного комплаенса

Руководитель Антикоррупционной службы подчеркнул, что задача руководителей не на словах, а на деле заниматься профилактикой и предупреждением коррупции в своих коллективах.

Рабочий визит председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева в Западно-Казахстанскую область начался с Бурлинского района, сообщает zakon.kz.

Глава антикоррупционного ведомства посетил сервисный акимат, куда с начала года обратилось порядка тысячи граждан, получивших 1200 социальных услуг, 800 из которых в онлайн формате. Далее в соседнем Шынгырлауском районе рабочая группа Агентства и видных общественных деятелей открыла новый сервисный акимат, в котором будут оказываться 54 госуслуги для удобства сельчан. Также в одной из районных школ была презентована деятельность клуба "Адал ұрпақ", по инициативе которого был реализован цифровой проект "е-Асхана".

Председатель Агентства побывал в Карачаганакском спортивном комплексе на 300 мест, где тренируются учащиеся по 19 видам спорта. А.Шпекбаев отметил, что условия в данном спортивном объекте самые лучшие и теперь спортсмены могут не уезжать в другие города. В рамках посещения компании "Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в." председатель Агентства ознакомился с результатами работы корпоративной комплаенс-службы, отметив стратегическую важность предупреждения коррупции в добывающих отраслях. Напомним, с 17 октября т.г. на законодательном уровне введен институт антикоррупционных комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности в организациях квазигосударственного сектора.

Благодаря политической воле Главы государства мы заложили надежную правовую основу для внедрения эффективного антикоррупционного комплаенса не только в квазигосударственном, но и частном корпоративном секторе. Именно с таких крупных отраслевых компаний должно начинаться культивирование идеологии integrity. Чем больше предпринимателей будут уделять серьезное внимание соблюдению стандартов чистоты и добропорядочности, тем быстрее мы добьемся большей конкурентоспособности, - заявил А.Шпекбаев.

Также руководитель Антикоррупционной службы подчеркнул, что задача руководителей не на словах, а на деле заниматься профилактикой и предупреждением коррупции в своих коллективах. В рамках визита состоялись встречи с коллективом управления государственных доходов, общественностью и бизнес-сообществом, а также активом Шынгырлауского района.

Сегодня Агентство на основе "Интерактивной карты открытых бюджетов" реализует уникальный проект "Ашық бюджет", который даст новый импульс для общественного контроля и повышения финансовой грамотности граждан. Его реализацией занимается специальная рабочая группа из числа сотрудников территориальных департаментов Агентства, членов проектных офисов "Адалдық алаңы" и представителей институтов гражданского общества. Поэтому призываю общественность активно применять современные инструменты антикоррупционных технологий, – сказал А.Шпекбаев, обращаясь к общественности и отмечая необходимость усиления контроля оптимального расходования местных бюджетов.

Совместно с руководителями республиканского проектного офиса "Адалдық алаңы" Толегеном Байгуловым и проекта "Адал комек" Айман Умаровой председатель Агентства РК по противодействию коррупции провел прием граждан в рамках проекта "Халық үні".

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