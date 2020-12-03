В Акмолинской области появятся новые спортивные объекты

С учетом реализации новых проектов в ближайшее время в области будут функционировать 14 современных спортивных комплексов с тренажерными залами, плавательными бассейнами, залами борьбы и т.д.

В числе приоритетных направлений работы местных властей - развитие массового и детско-юношеского спорта. Инфраструктура отрасли ежегодно пополняется новыми современными объектами, сообщает zakon.kz.

Как передает управление внутренней политики, в этом году физкультурно-оздоровительные комплексы появились в двух районных центрах - в поселке Аршалы и городе Степняк.

Физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Ерейментауском, Есильском и Целиноградском районах. Помимо футбольных, баскетбольных и волейбольных площадок, там будут тренажерный и борцовский залы, а также бассейны. Завершение проектов планируется в следующем году. Два последних объекта реализуются в рамках "Ауыл – ел бесігі".

Строительство объектов продолжится и в следующем году. Предполагается начать строительство в быстрорастущем населенном пункте – селе Косшы Целиноградского района.

Для жителей Щучинска - многофункциональный Дворец спорта, предназначенный для занятий населения различными видами спорта, проведения учебно-тренировочных занятий спортивных секций и организации соревнований.

С учетом реализации новых проектов в ближайшее время в области будут функционировать 14 современных спортивных комплексов с тренажерными залами, плавательными бассейнами, залами борьбы и т.д.

Наряду с большими сооружениями, с участием бизнес-структур в городах и селах только за последние три года открылись более сотни современных спортивных и игровых площадок, воркаут-зон, особенно популярных среди детей и подростков.

К слову, ожидается, что в ближайшие годы во всех районах построят современные спортивные объекты для расширения доступности населения к спортивным сооружениям области. Сегодня здоровый образ жизни ведут более 30% акмолинцев.

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