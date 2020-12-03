ОБСЕ впервые возглавит женщина

Им станет немецкий дипломат Хельга Шмидт.

Новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) станет немецкий дипломат Хельга Шмидт, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ Эди Рама, передает Вести.Ru.

Я рад, что на этом совете мы собираемся назначить новое руководство ОБСЕ - Хельгу Шмидт генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Терезу Рибейру в качестве представителя по свободе СМИ и Кайрата Абдрахманова Верховным комиссаром по национальным меньшинствам, - заявил Рама на встрече совета министров ОБСЕ.

Шмидт сменит на посту генсека Томаса Гремингера, чьи полномочия истекли еще в июле. С тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.

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