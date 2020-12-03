В Молдове изменили статус русского языка
Поддержать закон отказались депутаты от оппозиционных партий.
Фото : socialistii.md3 декабря 2020, 21:46
Парламент Молдовы в первом чтении проголосовал за Законопроект о функционировании языков на территории страны, сообщает zakon.kz.
Поправки призваны вернуть русскому статус языка межнационального общения, передает Sputnik Молдова.
Кроме того, это создает возможность для возврата в полном объеме российских теле- и радиопрограмм.
Автором поправок выступила Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ). Поддержать закон отказались депутаты от оппозиционных Партии действия и солидарности и "Платформы "Достоинство и правда", пытавшиеся в первой половине дня заблокировать работу парламента.
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