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Скончалась еще одна пострадавшая при взрыве в Алматинской области

Несколько дней назад умер 14-летний подросток, который также получил травмы во время взрыва в доме.

Фото : МЧС РК3 декабря 2020, 22:16

Еще одна пострадавшая при взрыве газового баллона в Талдыкоргане скончалась сегодня в больнице, сообщает zakon.kz.

48-летняя женщина получила ожоги больше 80% тела, передает КТК.

Врачи старались сохранить ее жизнь, но сделать уже ничего было нельзя.

Несколько дней назад умер 14-летний подросток, который также получил травмы во время взрыва в доме.

В реанимации остается еще один пострадавший мужчина. Он в тяжелом состоянии и в ближайшее время ему предстоит операция. Жизням другим раненых, среди которых двое детей, уже ничто не угрожает. Накануне их перевели в травматологическое отделение.

Газовый баллон взорвался 27 ноября в одном из домов в селе Еркин недалеко от Талдыкоргана. Причиной взрыва стало неосторожное обращение с бытовым газовым баллоном, оставленный вблизи печного оборудования для прогрева.


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