WhatsApp предложит удалить аккаунт если вы не согласитесь с новыми правилами

Что изменится в Условиях использования WhatsApp — пока неизвестно. Компания до сих пор не опубликовала новый документ.

Скоро в мессенджере WhatsApp вступают в силу новые Условия использования. Пользователям будет предложено ознакомиться с новыми правилами. Окно с уведомлением можно закрыть, но оно будет постоянно появляться до тех пор, пока пользователь не согласится, сообщает zakon.kz.

Те, кто захотят продолжить пользоваться мессенджером, должны будут принять обновленную политику. Несогласным предложат удалить аккаунт, передает сайт WABetainfo.

Изменения должны вступить в силу 8 февраля 2021 года, но у пользователя будет возможность согласиться с новой политикой до этой даты.

Нажимая на кнопку 'Согласен', вы принимаете новые условия, которые вступают в силу 8 февраля 2021 года, — будет сказано в сообщении WhatsApp. — После наступления этой даты вам нужно будет принять новые условия, чтобы продолжить пользоваться WhatsApp, или вы всегда можете удалить свою учетную запись.

Что изменится в Условиях использования WhatsApp — пока неизвестно. Компания до сих пор не опубликовала новый документ, так что подробности появятся позже, когда разработчики начнут собирать подтверждения со стороны пользователей.

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