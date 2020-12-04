После видео с крысой на самсе санврачи обратились к алматинцам

Санитарные врачи Алматы провели проверку и выяснили, что владелец киоска уже расторг договор с арендаторами. Специалисты никого наказывать не стали, но призвали не питаться в подобных заведениях.

В соцсетях Алматы появилось видео с крысой, бегающей в киоске с самсой. После этого в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города сделали заявление, сообщает zakon.kz.

Киоск с фаст-фудом находится в центре Алматы - у автовокзала, передает Astana TV.

Видео вызвало множество комментариев. Разумеется негативных, но не лишенных остроумия. Так, комментаторы предположили, что товарка ищет своих братьев в самсе, забежала проведать родственников, а многие "опознали" в хвостатом звере персонажа диснеевского мультфильма "Рататуй".

Санитарные врачи Алматы провели проверку и выяснили, что владелец киоска уже расторг договор с арендаторами. Специалисты никого наказывать не стали, но призвали не питаться в подобных заведениях.

Был обнаружен киоск, который на тот момент уже не работал. Проводился демонтаж оборудования. По результатам опроса владельца киоска, он сразу после ролика расторг трудовые отношения с арендаторами данного киоска и начал процедуру демонтажа оборудования. Лучше обходить стороной и не питаться в данных заведениях, - сказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов.

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