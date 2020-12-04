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Хабиб может провести реванш с Макгрегором за 100 млн долларов

Ранее сообщалось, что Дана Уайт хочет вернуть Хабиба в октагон.

Фото : sport.ru4 декабря 2020, 06:46

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что согласился бы провести матч-реванш с Конором Макгрегором, если бы ему предложили $100 млн, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.ru.

Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора, успешно применив болевой прием в четвертом раунде.

Чем Дэйна Уайт может вернуть меня? Первым делом он предложит деньги. Соперником меня будет тяжело удивить. Кого он мне предложит? Конор и Порье? Обоих придушил. Для чего? Что выяснить? Спортивного интереса нет, только деньги. Мне неинтересно с ними опять драться. Я же говорю — только деньги. Но прикинь, тебе 100 миллионов долларов предлагают — вот это уже проблема, - заявил Нурмагомедов.


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