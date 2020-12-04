Месси летом 2021 года перейдет в ПСЖ

Французский клуб намерен подписать контракт с аргентинцем после того, как истечет срок действия его соглашения с "Барселоной".

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси летом 2021 года перейдет во французский ПСЖ., сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Месси будет в ПСЖ летом 2021 года. Это не шутка, - сказал журналист радиостанции RMC Sport Даниэль Риоло.

Летом 2021 года истекает срок соглашения 33-летнего игрока с испанским клубом. В августе Месси пытался покинуть "Барселону" из-за конфликта с руководством клуба. Позднее он заявил, что принял решение остаться, так как не хотел вступать в юридический спор с "Барселоной", а также из-за желания его семьи остаться в Каталонии. 27 октября президент клуба Хосеп Бартомеу ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что английские "Челси" и "Манчестер Сити" также заинтересованы в подписании контракта с аргентинцем.

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