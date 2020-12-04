Казына Капитал Менеджмент произвел выплату второго транша Бурундайским минеральным водам

Завершение инвестиционной фазы второго транша планируется до мая 2021 года.

Средства в размере 100 млн тенге будут направлены на расширение лечебно-оздоровительного курорта в поселке Боралдай Алматинской области, который стал первым проектом, профинансированным в рамках программы льготного финансирования АО "Казына Капитал Менеджмент" с привлечением банков второго уровня, сообщает zakon.kz.

Первый транш в размере 100 млн тенге был выплачен 7 августа 2019 года и направлен на расширение и развитие курорта. На средства, полученные по второму траншу, планируется приобретение прилегающих объектов недвижимости и проведение капитального ремонта, что расширит возможности курорта по предоставлению качественных услуг. Одобрение обоих траншей осуществлено через Сбербанк Казахстан.

Пандемия, по словам директора ТОО "Бурундайские минеральные воды" Серикбая Жармухамбетова, сильно повлияла на деятельность предприятия. "Начиная с весны и по сегодняшний день спортивно-развлекательное направление закрыто. В докарантинный период наши услуги пользовались популярностью среди казахстанцев и гостей из дальнего и ближнего зарубежья благодаря своей уникальной концепции оздоровительного отдыха и возможности лечения в термальных ваннах в течение всего года. Учитывая это, мы надеемся на скорейшее восстановление работы данного направления после снятия ограничений".

Но есть и положительные результаты первого транша. На технической базе приобретенного объекта функционирует реабилитационно-санаторный комплекс, предлагающий всем застрахованным по программе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) восстановление по таким направлениям как травматология и ортопедия, кардиология, неврология и нейрохирургия, реабилитология.

Данными услугами реабилитационно-санаторного комплекса с начала 2020 года воспользовались более 500 жителей Алматы и других регионов.

Завершение инвестиционной фазы второго транша планируется до мая 2021 года.

Справка:

АО "Kазына Капитал Менеджмент" – фонд фондов прямых инвестиций, созданный в 2007 году, основной миссией которого является развитие инфраструктуры private equity в Казахстане в целях содействия устойчивому экономическому развитию Казахстана. Является дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек". Дополнительную информацию можно найти на сайте: kcm-kazyna.kz.

Программа льготного финансирования ККМ стартовала в мае 2019 года в целях упрощения доступа бизнеса к инвестициям и расширения охвата использования инструмента прямого финансирования. Предпосылками к ее созданию стали проблемы, с которыми постоянно сталкиваются отечественные предприниматели: дороговизна финансирования, высокая кредитная нагрузка, недостаток залогового обеспечения, отсутствие долгосрочного кредитования, а также обременительные условия обслуживания долга.

Программа ККМ предлагает следующие условия финансирования: ставка вознаграждения 8% годовых, сумма инвестиций - до 5 млрд тенге со сроком до 10 лет. Участие ККМ в финансируемых компаниях ограничено 49% в капитале, что обеспечивает сохранность контроля по управлению компанией за предпринимателем. Реализация программы осуществляется по двум направлениям: поддержка корпоративного бизнеса и МСБ. Операторами программы являются дочерние организации ККМ – АО "Baiterek Venture Fund" и ТОО "BV Management". Также по программе привлечены банки-партнёры: Сбербанк, Банк Центркредит, Банк ВТБ.

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