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Погоня со стрельбой произошла в Атырауской области

Полицейские выстрелили в воздух, а затем по колесам автомобиля.

Фото : Pixabay4 декабря 2020, 10:04

Полицейская погоня со стрельбой произошла в Атырауской области, передает zakon.kz.

Примерно в час ночи недалеко от села Майкомген Жылыойского района полицейские попытались остановить УАЗ. Однако водитель не подчинился требованиям.

Началась погоня. По информации полиции, один из пассажиров выстрелил в их сторону. В ответ полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем по колесам. После этого УАЗ остановился.

На месте задержан подозреваемый мужчина, 1995 года рождения, житель села Боранкул Мангистауской области. У него изъято незарегистрированное охотничье ружье марки "ИЖ" 16-го калибра, - сообщил начальник ДП области Камза Умбеткалиев.

В настоящее время он арестован и водворен в следственный изолятор.


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