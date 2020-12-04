Погоня со стрельбой произошла в Атырауской области
Полицейские выстрелили в воздух, а затем по колесам автомобиля.
Фото : Pixabay4 декабря 2020, 10:04
Полицейская погоня со стрельбой произошла в Атырауской области, передает zakon.kz.
Примерно в час ночи недалеко от села Майкомген Жылыойского района полицейские попытались остановить УАЗ. Однако водитель не подчинился требованиям.
Началась погоня. По информации полиции, один из пассажиров выстрелил в их сторону. В ответ полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух, а затем по колесам. После этого УАЗ остановился.
На месте задержан подозреваемый мужчина, 1995 года рождения, житель села Боранкул Мангистауской области. У него изъято незарегистрированное охотничье ружье марки "ИЖ" 16-го калибра, - сообщил начальник ДП области Камза Умбеткалиев.
В настоящее время он арестован и водворен в следственный изолятор.
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