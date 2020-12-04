Суициды, скандалы, кражи - лучший участковый о своей работе 

Также участковый инспектор рассказал, как работал во время чрезвычайного положения.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев объявил 2020 год Годом участковых инспекторов. Корреспондент zakon.kz поговорил с лучшим участковым города Алматы Адильбеком Козыбековым и узнал, с чем он сталкивается каждый день на работе и как соцсети помогают охранять порядок.

Адильбек Козыбеков в органах работает с 2014 года, сейчас он старший участковый инспектор в Бостандыкском районе.

- Как вы стали участковым?

- О профессии я с детства мечтал, с детства мне нравилась полиция. Как-то домой шел, увидел милиционера, он пожал руку, подумал тоже в полицию пойти. Окончил юридический. После чего сразу в армию, после армии военным работал шесть лет в Талдыкоргане. Потом перевелся сюда.

- Чем конкретно занимается участковый?

- Участковый инспектор согласно приказу 295 занимается профилактикой, защищает свой народ. Из полиции участковый инспектор всегда ближе к народу. По любым вопросам обращаются граждане. Бывает, скандал между соседями, затопление, кражи. На любые вызовы граждан нужно незамедлительно отреагировать. Если мы не будем, приезжать, у народа будет другое мнение о полиции.

- Что такое профилактика?

- Профилактика – это когда мы заботимся о народе, чтобы не допустить кражу, административное, уголовное правонарушение. Людей, которые освободились из тюрьмы, мы ставим их на учет, есть подучетники, наркоманы, алкоголики. Мы проверяем их, чтобы они не совершили в дальнейшем преступления, проводим с ними беседу.

- Вы принимали участие в задержаниях?

- Буквально позавчера была кража ноутбука. Девушка обратилась к нам. В ходе расследования данного дела - по камерам смотрели - установили человека, задержали его. Данный человек украл планшет, ноутбук, после чего сдал в ломбард. Из ломбарда изъяли, девушка довольна.

Возбудили уголовное дело по статье "кража". В данный момент задержанный находится в Управлении Бостандыкского района для дальнейшего разбирательства.

- С какими проблемами чаще всего к вам обращаются жители района?

- У нас есть опорный пункт, с 18:00 прием граждан, всегда дверь открыта. Жители приходят с разными вопросами. У кого-то проблема получить рапорт для устройства на работу, у кого-то скандал между соседями. Например, закрывают дорогу, ворота либо "затоп".

В осеннее время много вопросов про затопление, соседи затапливают. Бывают моменты, когда соседи не открывают дверь, не дают данные, чтобы в дальнейшем не смогли обратиться в суд для восстановления морального и материального ущерба. Участкового вызывают. Незамедлительно выезжаем, ознакамливаемся, мирным путем всегда решаем, чтобы жители были довольны. На все вопросы всегда выезжаем.

Бывают обращения, когда муж с женой ругаются. Во время пандемии очень много моментов было: люди без работы сидели, распивали спиртные напитки, после чего дома происходил скандал. Избивают жену. Мы выставляли защитное предписание в отношении мужа, чтобы так больше не дебоширил, ставили на учет, проводили с ними беседу, чтобы в дальнейшем такое не повторялось.

- Какие еще во время ЧП были нарушения?

- Были нарушения по масочному режиму, по карантину. В кафе, ресторанах работали, они, несмотря на постановление, работали после 10. Мы их проверяли, составляли административный протокол по 425 статье - нарушение карантина.

- Весной полицейские оцепляли дома, где жили зараженные коронавирусом. Вы были в числе этих полицейских?

- Был. Первый случай в Бостандыкском районе был по улице Тургут Озала. Поступила информация, что обнаружен зараженный. Данный дом оцепили, стояли днем и ночью. Бывали моменты, когда люди хотели выйти на улицу, с нами ругались, огрызались, мы все это терпели. Нам помогали волонтеры, приносили еду, воду, продукты. Стояли, днем и ночью в две смены.

На блокпостах стояли сотрудники. Пыль глотали, жара была. Люди не хотели стоять в очередях, передвигались на машине, у кого-то было разрешение, у кого-то не было. Они хотели нарушить режим карантина, пройти через заборы, поле. Мы их штрафовали, проводили профилактическую беседу.

- Были какие-то курьезные обращения за все время работы?

- У нас есть WhatsApp, Facebook, куда подписаны жители нашего района, участка. В один прекрасный день в мессенджер пришло сообщение о том, что на 17 этаже ходит подозрительный человек. Услышав эту информацию, незамедлительно выехал по данному адресу. Действительно, с 17 этажа человек хотел прыгнуть. Я поднялся на 17-й этаж, подошел к данному гражданину, попросил не совершать суицид. Человек был под алкогольным опьянением, сказал, что устал, хочет покончить с собой. Я путем разговора предложил ему покурить сигарету, в этот момент схватив за руку, его спас. После чего мы вместе с напарником вытащили его из балкона. После этого был награжден медалью министра. Вот такие моменты бывали. Это было в конце 2019 года.

Таких случаев очень много. Мои коллеги всегда готовы спасать. Недавно в Алмалинском районе дом горел, тоже вытащили, людей спасли.

Был момент, поступил вызов о том, что муж пьяный, дебоширит, кидается на жену. На данный вызов незамедлительно с напарником выехали. Он действительно агрессивный был, с топором кидался. Мы успели, задержали его, доставили в Бостандыкский район, составили протокол, провели с ним беседу.

- В августе появилось сообщение о том, что участковых инспекторов зарегистрировали в Facebook. К вам обращаются через Facebook?

- Это очень хорошо подействовало. У меня в Facebook имеется 3500 человек, это жители моего участка. Они напрямую в 102 не обращаются, обращаются через мою страничку. Пишут, что во дворе дома стоит машина без госномеров, просят проверить. Мы протокол составляем, машину забираем на штрафстоянку. Бывают моменты, когда соседи в подъезде ставят мусор, они это фоткают и отправляют мне в чат. Мы реагируем, составляем административный протокол. Выезжаем на место и пишем ответ, что принято процессуальное решение и отправляем решение.

- Судя по тому, что вы рассказываете, вы много работаете. Вы не устали?

- Когда я устраивался на работу, мы принимали присягу. Я люблю свою работу, готов дальше служить и трудиться. Нас государство тоже любит, ценит. От имени президента была премия, получили награду, грамоту за достойную службу.

- Какой у вас график работы?

- Участковый инспектор работает каждый день с 8 утра до 22:00. В субботу, воскресенье, бывает остаются дежурные участковые. А так – каждый день работаем.

Бывает, каждый день люди приходят с жалобами, кто-то обижается, кто-то ругается. Мы все это терпим, приходим домой. Дома есть мои дети, и когда я уставший вижу своих детей, я об этом сразу забываю, сразу успокаиваюсь. Провожу время с детьми, играюсь с ними, и утром уже бодренький, с хорошим настроением прихожу на работу.

Также у нас есть трудовой отпуск. В отпуске с семьей провожу свое время, отдыхаю. Есть хобби. В свободное время люблю читать книги, играю на домбре и занимаюсь вольной борьбой.

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