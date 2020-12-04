Казахстанцев пугают опасным составом вакцины от COVID-19

Распространяют картинку с составом препарата, разработанного компанией Pfizer.

Казахстанцы вновь в соцсетях и мессенджерах получают недостоверные сообщения, сообщает zakon.kz.

На этот раз всех пугают "опасным" составом вакцины от COVID-19. В качестве доказательства пользователи приводят состав препарата, разработанного компанией Pfizer. Все эти утверждения являются неправдой.

По информации сайта stopfake.kz, на сегодняшний день компания не публиковала в открытом доступе полный состав вакцины.

Известно лишь то, что препарат создан на основе модифицированной матричной РНК. Никогда ранее вакцины с таким составом не применялись. Матричная РНК – это лишь часть полной цепочки РНК, содержащая информацию о первичной структуре белков. Ее получают при помощи транскрипции – переноса информации с ДНК на РНК.

В качестве стабилизатора в вакцине использовались липидные наночастицы. Они не являются роботами или машинами – это лишь частицы на основе липидов, в которых содержится мРНК.

Тем не менее в рассылке указан целый список ингредиентов, якобы вошедших в состав препарата. Первый из них — хлористый калий, или хлорид калия. Это вещество безопасно и широко применяется в фармацевтике. Оно входит в состав препаратов для нормализации сердечного ритма и повышения уровня калия в организме.

Следующее вещество в списке – одноосновный фосфат калия, известный как дигидроортофосфат калия. Его безопасность доказана. Из похожего вещества – гидроортофосфата калия – делают пищевую добавку Е340, разрешенную во многих странах. Также на основе этого вещества изготавливают компонент питательной среды для выращивания грибов, производящих пенициллины.

Хлорид натрия, указанный в списке как "опасное" вещество, является ничем иным как поваренной солью.

Фосфат натрия, упомянутый в рассылке, – основа для пищевой добавки Е339, которую используют в качестве разрыхлителя теста, эмульгаторов в плавленых сырах, колбасах и сгущенном молоке. Это соединение не ядовито.

Последний компонент, упомянутый в перечне, – двухосновная форма сахарозы. В простонародье это сахар. С точки зрения химии он является дисахаридом и состоит из двух основных молекул: сахарозы и фруктозы.

Из этого следует, что автор рассылки не мог знать настоящего состава вакцины, так как он нигде не публиковался. А список, приведенный автором в рассылке, является не чем иным, как перечнем химических наименований повсеместно используемых в обиходе веществ.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!