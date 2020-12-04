Новая композиция появилась на поляне Абылай хана в Бурабае

Инсталляция гармонично вливается с фактурой природных особенностей курортной зоны.

Уникальная Щучинско-Боровская курортная зона, расположенная в Акмолинской области, все больше привлекает внимание туристов разнообразием архитектурных композиций, сообщает zakon.kz.

Недавно на поляне Абылай хана в Бурабае появилась еще одна достопримечательность - художественно-скульптурная композиция "Батырлар", передает управление внутренней политики.

Панорамная художественно-скульптурная композиция высотой 7,3 м и длиной 16,8 м является уникальным произведением.

Основной темой, разработанной для многофункционального туристического комплекса, является погружение в природу и культуру казахского народа.

Для гостей поляны Абылай хана предлагаются две сюжетные линии композиции. Первые планы наблюдаются более отчетливо на близком расстоянии, где просматриваются графические объемные образы, символизирующие быт, историко-культурное наследие казахского народа: национальная охота с помощью беркута, национальные игры казахского народа как "Көкпар", "Қыз қуу" и "Мерген". На втором плане на расстоянии перед взором людей появляются силуэты, собирательные образы семи батыров. Батыры - это семь связанных между собой лиц батыров, олицетворяющих взросление, мужество, храбрость, смелость, силу, справедливость, отвагу и решимость духовной основы казахского народа как назидание и завет современному обществу, - сообщили в ТОО "Бурабай Даму".

Как отметили в организации, лица батыров одновременно можно увидеть только с одной точки на расстоянии 35 метров, потому что силуэты между собой поделены на части и по отдельности их увидеть не представляется возможным, в этом заключается основная мысль сплоченности народа и это является преимуществом данной композиции. Лица семи батыров расположены на полотнах знамен, сами стойки закончены в виде наконечника, отражающие государственные символы - солнце и орла.

Вся инсталляция гармонично вливается с фактурой природных особенностей курортной зоны Бурабай.

К слову, на курорте планируется также благоустройство ряда других объектов. В их числе установка малых архитектурных фигур, беседок для отдыха на территории, прилегающей к Пещере Кенесары, установка лавок, беседок, малых архитектурных фигур, подвесного моста, инфостендов на Иманаевских ручьях.

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