В Алматинской области награждены лучшие дома культуры, музеи и библиотеки

Конкурс наглядно показал масштабную работу культурных учреждений.

При поддержке акима Алматинской области в зале торжеств Талдыкоргана состоялась церемония награждения победителей областного конкурса среди сельских Домов культур, музеев и библиотек "Ауылым-алтын бесігім", сообщает zakon.kz.

Конкурс организован в рамках программной статьи Елбасы "Рухани жаңғыру" в целях обеспечения, удовлетворения духовных и эстетических запросов населения, пропаганды и развития культурно-досуговой деятельности городских, районных домов культуры и сельских клубов.

Поздравил участников творческого состязания заместитель акима области Рустам Али.

В целях реализации статьи Елбасы "Рухани жаңғыру" и послания Президента Касым- Жомарта Токаева "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", руководством области уделяется большое внимание развитию сферы культуры. Особо хочется отметить, что при поддержке Амандыка Баталова конкурс "Ауылым-алтын бесігім" проводится с 2017 года. А в нынешнем году, в рамках программы Елбасы "Рухани жаңғыру", в регионе в сфере культуры утверждено 26 проектов, реализовано 9. На сегодняшний день организованы почти 3000 мероприятий, на реализацию которых было направлено 889,4 миллиона тенге. Более 13 миллиардов тенге было выделено на развитие культуры в жетысуском регионе. В рамках программы "Ауыл - ел бесігі" на капитальный ремонт 4 домов культуры выделено 1,1 миллиардов тенге, на обновление материально- технической базы- более 328 миллионов тенге, - сказал Рустам Али.

И это лишь малая часть проводимой работы в сфере культуры в Алматинской области. Данный конкурс наглядно показал масштабную работу культурных учреждений. В 2020 году в мероприятии приняли участие 20 Домов культур и клубов, 20 сельских библиотек, 10 музеев, где лучшим были презентованы ценные подарки.

В соответствии с требованиями конкурса, 15 сельских ДК и 2 клуба были награждены звуковой аппаратурой. Компьютеры были подарены 3 сельским ДК, 5 библиотекам и 10 музеям.

Оценивается работа номинантов по 10 критериям, среди которых оснащение материально- технической базы, благоустройство учреждения, документация, ранее проводимая работа, разнообразие кружков, посещаемость, работа с местным населением и проводимые культурные мероприятия, - сказал заведующий отдела народного творчества и организации культурно-досуговой деятельности Аскар Нурмыхамбетов.

Необходимо отметить, что с 2017 года в целях возрождения культуры села, укрепления материально-технической базы проводится конкурс среди сельских Домов культуры и клубов "Ауылым – алтын бесігім".

За 4 года в конкурсе приняли участие 116 сельских Домов культуры и клубов, 20 сельских библиотек, 10 музеев, которым торжественно были переданы 57 компьютеров, 67 звуковой аппаратуры, вручены денежные сертификаты на сумму 7 млн 200 тысячи тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!