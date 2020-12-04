Доллар еще подешевел почти на 2,5 тенге

Курс доллара снижается второй день подряд,

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 420,59 тенге, снизившись на 2,42 тенге, передает zakon.kz.

Напомним, вчера курс доллара снизился на 2,61 тенге.

В обменниках пунктах доллары покупают/продают по 420,7-422,3 тенге, евро - 511,5-513,5 тенге, рос. рубль - 5,63-5,68 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут, как отмечается, на фоне соглашения ОПЕК+ о повышении объемов добычи.

Так, январские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,62%, составив $46,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 1,91% — до $49,64 за баррель.

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