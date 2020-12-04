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В какой цвет украсить елку в год Быка

В год Белого Быка есть свои правила в выборе стиля и цветовой гаммы.

Фото : pikist.com4 декабря 2020, 12:00

На Новый 2021 год нужно украшать елку в классическом, скандинавском и эко-стиле, передает zakon.kz.

Белый Бык уважает тех, кто чтит обычаи и традиции. Поэтому, если следовать правилам, которые он устанавливает, то под его покровительством год будет спокойным, а также получится наладить отношения на работе и в семье. Но Бык не любит излишеств, - сообщает Кleo.ru.

Новогоднюю елку можно украсить в одном цвете – в серебристом с металлическими оттенками или в белом. Можно использовать сочетание двух или трех оттенков. Главное, чтобы цвета дополняли друг друга.

К удачным комбинациям украшений можно отнести прозрачный и светло-серый с блестками, а также бело-серебристый и бело-золотистый цвета.

Есть и другие варианты:

- оттенки серебра и матовый серый;
- цвет лаванды, голубой, синий;
- бордовый и красный;
- белый, молочный, бежевый;
- зеленый, фисташковый, цвет мяты;
- светло-коричневый и коралловый с блестками.

В год Быка войдут в моду натуральные материалы, поэтому при выборе украшений стоит обратить внимание на цветы из ткани и сувениры из дерева.


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