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Власти Намибии продают десятки слонов с аукциона

На продажу выставлены 170 диких слонов.

Фото : animalreader.ru4 декабря 2020, 12:02

Из-за засухи и роста численности популяции слонов в Намибии решили устроить распродажу животных, сообщает zakon.kz.

Помимо этого слонам угрожают браконьеры.

Такое необычное объявление распространяет Министерство охраны окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии.

Как отмечает издание "Известия", слонов могут продавать с аукциона все желающим, как покупателям внутри страны, так и за ее пределами.

Потенциальному покупателю необходимо иметь документы с гарантией хороших условий содержания животных, а иностранцы должны предоставить таможенные документы.

К сожалению, Намибия — не единственная страна, которая сталкивается с такой проблемой. К примеру, в Ботсване реализуют программу переселения слонов в Анголу.

По последним оценкам исследований, в дикой природе осталось около 500—600 тысяч африканских слонов.


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