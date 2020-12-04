Власти Намибии продают десятки слонов с аукциона
На продажу выставлены 170 диких слонов.
Фото : animalreader.ru4 декабря 2020, 12:02
Из-за засухи и роста численности популяции слонов в Намибии решили устроить распродажу животных, сообщает zakon.kz.
Помимо этого слонам угрожают браконьеры.
Такое необычное объявление распространяет Министерство охраны окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии.
Как отмечает издание "Известия", слонов могут продавать с аукциона все желающим, как покупателям внутри страны, так и за ее пределами.
Потенциальному покупателю необходимо иметь документы с гарантией хороших условий содержания животных, а иностранцы должны предоставить таможенные документы.
К сожалению, Намибия — не единственная страна, которая сталкивается с такой проблемой. К примеру, в Ботсване реализуют программу переселения слонов в Анголу.
По последним оценкам исследований, в дикой природе осталось около 500—600 тысяч африканских слонов.
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