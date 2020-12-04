Изменились правила исчисления совокупного дохода семьи при назначении АСП

Речь идет о доходах, которые учитываются при назначении пособия, а какие - нет.

Министр труда и социальной защиты населения РК своим приказом от 27 ноября 2020 года внес изменения в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи, передает zakon.kz.

Так, при исчислении совокупного дохода семьи не рассматриваются в качестве дохода:

- адресная социальная помощь;

- жилищная помощь;

- единовременные пособия на погребение;

- государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам до 16 лет;

- государственные социальные пособия по инвалидности детям-инвалидам от 16 до 18 лет первой, второй, третьей групп;

- специальные государственные пособия детям-инвалидам до 16 лет;

- специальные государственные пособия детям-инвалидам от 16 до 18 лет первой, второй, третьей групп;

- ежемесячные государственные пособия, назначаемые и выплачиваемые многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени;

- стипендии, в том числе государственная именная и именная стипендии, выплачиваемые студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, студентам организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального послесреднего образования (училищ, колледжей);

- помощь, оказанная семье в целях возмещения ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;

- единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка;

- финансовая и материальная помощь обучающимся из числа малообеспеченных семей, оказываемая в организациях образования в соответствии с законодательством РК;

- помощь в денежном или натуральном выражении, оказанная малообеспеченным гражданам в связи с ростом цен на продукты питания из государственного бюджета и иных источников;

- единовременная денежная помощь оказываемая в соответствии с Типовыми правилами;

- благотворительная помощь;

- оплата поездки граждан на бесплатное или льготное протезирование;

- содержание граждан на время протезирования;

- стоимость бесплатного или льготного проезда граждан за пределы населенного пункта на лечение;

- натуральные виды помощи, оказанные в соответствии с законодательством РК в виде:

лекарственных препаратов;

санаторно-курортного лечения;

протезно-ортопедических изделий (изготовление и ремонт);

средств передвижения (кресло-коляски) и реабилитации, выделенных инвалидам;

материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных учреждений образования из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников, предоставляемой в соответствии с Правилами формирования, направления расходования и учета средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных учреждений образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников;

помощи, предоставляемой в рамках гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей;

- единовременные денежные выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- единовременные выплаты на переезд (на каждого члена семьи) участникам добровольного переселения в рамках Программы;

- единовременное погашение в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам в соответствии с Указом Президента РК "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан";

- сумма жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по займу в порядке, установленном жилищным законодательством.

- продуктово-бытовые наборы, предоставляемые на период действия чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий, а также сумма, выплачиваемая взамен этой помощи;

- социальные выплаты на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения или единовременные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий.

Вместе с тем при исчислении совокупного дохода семьи учитываются доходы:

- полученные от работодателя суммы в качестве оплаты труда, а именно:

все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);

- средняя заработная плата, исчисляемая работодателем и выплачиваемая работнику за период, в течение которого работнику гарантируется сохранение его заработка;

- компенсации, выплачиваемые при расторжении трудового договора в случаях ликвидации организации (юридического лица) или прекращения деятельности работодателя (физического лица), сокращения численности или штата работников;

- комиссионное вознаграждение, выплачиваемое страховым агентам и брокерам;

- виды выплат, не учитываемые при исчислении заработной платы и выплачиваемые за счет средств организаций, кроме пособий на рождение ребенка и погребение;

- денежное довольствие военнослужащих, в том числе проходящих службу по контракту, и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, а также приравненных к ним категорий граждан с учетом надбавок и доплат, за исключением денежного довольствия военнослужащих срочной службы;

- суммы кредита, выплаченные работодателем. Указанные выплаты распределяются на установленный срок погашения кредита;

- текущие жилищные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных государственных органов;

Также учитываются социальные выплаты:

- все виды пенсионных выплат, компенсационные выплаты к ним;

- государственные социальные пособия по инвалидности, по случаю потери кормильца, кроме государственного социального пособия по инвалидности детям-инвалидам до шестнадцати лет и государственного социального пособия по инвалидности детям-инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп;

- специальные государственные пособия, кроме специального государственного пособия детям-инвалидам до шестнадцати лет и специального государственного пособия детям-инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет первой, второй, третьей групп;

- государственные специальные пособия лицам, работавшим на подземных и открытых горных работах, а также на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда или на работах с вредными и тяжелыми условиями труда;

- социальные выплаты из государственного фонда социального страхования, кроме социальной выплаты на случай потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения или единовременной социальной выплаты на случай потери дохода в связи с введением ограничительных мероприятий;

- государственные пособия по уходу за ребенком по достижению им одного года;

возмещение затрат на обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому;

пособие опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей;

- выплата на содержание ребенка, переданного патронатным воспитателям;

- государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну, воспитывающему ребенка-инвалида (детей-инвалидов);

пособия по социальному обеспечению за счет средств работодателя;

- ежемесячное пожизненное содержание судье, пребывающему в отставке;

- гарантии государства получателям пенсионных выплат по сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции;

- ежемесячное государственное пособие, назначаемое и выплачиваемое многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);

- стипендии, в том числе государственная именная и именная стипендии, выплачиваемые интернам, магистрантам, докторантам, слушателям резидентуры и другим слушателям учебных заведений независимо от источника финансирования;

- материальная (социальная) помощь на проезд во внутригородском общественном транспорте, оказываемая за счет средств местных бюджетов за исключением помощи, предоставляемой в рамках гарантированного социального пакета для детей из малообеспеченных семей;

- стоимость натуральных видов помощи, а также сумма, выплачиваемая взамен этой помощи, кроме продуктово-бытовых наборов, предоставляемых на период действия чрезвычайного положения или ограничительных мероприятий, а также сумма, выплачиваемая взамен этой помощи;

- надбавки и доплаты ко всем видам выплат, установленных законодательными актами РК, органами местного государственного управления, учреждениями и организациями.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (3 декабря).

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