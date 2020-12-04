В суд передано дело экс-замакима Атырауской области

Также завершено следствие по уголовному делу в отношении руководителя Управления строительства области.

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции завершено следствие по уголовному делу в отношении первого заместителя акима Атырауской области и руководителя Управления строительства области, сообщает zakon.kz.

Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере в сумме 185 млн тенге за оказание содействия в подписании акта приемки в эксплуатацию объекта "Строительство "под ключ" нового больничного комплекса на 200 коек в г.Кульсары Жылыойского района Атырауской области" и общее покровительство, - сообщили в антикоррупционной службе.

3 декабря уголовное дело передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области.

Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.

10 сентября появилась информация о задержании в Атырау первого замакима области Нурлана Таубаева по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге. Сам Таубаев заявил о своей невиновности.

27 октября первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев, в отношении которого сейчас идет следствие, решил уволиться. Его сообщение об этом опубликовал адвокат Игорь Вранчев.

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