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Когда казахстанцы смогут привиться российской вакциной "Спутник V"

На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения.

Фото : rostec.ru4 декабря 2020, 13:05

Аскар Мамин сообщил Президенту о начале производства в Казахстане российской вакцины "Спутник V", сообщает zakon.kz.

C 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины "Спутник V". Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года, - отмечает Акорда.

На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

Токаев выразил благодарность Мамину за оперативное выполнение поручения по производству вакцины и отметил необходимость особого контроля над обеспечением эффективности отечественной вакцины и ее доступности для населения.

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