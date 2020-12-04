Когда казахстанцы смогут привиться российской вакциной "Спутник V"

На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения.

Фото : rostec.ru

Аскар Мамин сообщил Президенту о начале производства в Казахстане российской вакцины "Спутник V", сообщает zakon.kz. C 22 декабря текущего года в Казахстане начнется производство российской вакцины "Спутник V". Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года, - отмечает Акорда. На первом этапе будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур. Токаев выразил благодарность Мамину за оперативное выполнение поручения по производству вакцины и отметил необходимость особого контроля над обеспечением эффективности отечественной вакцины и ее доступности для населения. Читайте также: В декабре начнется массовая вакцинация от COVID-19 в Казахстане

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