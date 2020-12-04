Житель Атырау сменил деятельность после карантина - он выбрал животноводство

До этого молодой человек был занят в той-индустрии.

Житель города Атырау 29-летний Меирман Курманалиев, став участником Программы "Енбек", приобрел десять лошадей маточного поголовья. Сегодня молодой фермер успешно развивает свое дело и уже получает первую прибыль.

До этого молодой человек был занят в той-индустрии – был тамадой, проводил семейные торжества. Но карантин заставил поменять планы. Время в ожидании заказов ушло на обдумывание будущего. Так Меирман решил разводить лошадей. Благо, был знаком с этим делом с детства, родители держали во дворе скот, а дети ухаживали.

Обратиться за кредитом в местный филиал Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства мне посоветовали друзья. Там я познакомился с инструментами и условиями кредитования, которые оказались очень выгодными. Совсем скоро мне одобрили кредит в 4 млн тенге на пять лет с годовой ставкой вознаграждения 6 процента. Такие условия меня устроили, и я даже отказался от финансовых каникул. Программа нужна таким, как я, кто начинает свой бизнес. Люди получают возможность открывать небольшое дело и работать на себя, - отмечает молодой человек.

Он вспоминает, что ожеребившиеся кобылицы помогли многим людям оздоровиться во время карантинного периода. За целебным молоком выстраивалась очередь, односельчане благодарили за саумал и кумыс.

В будущем хочу расширять бизнес, уже подал заявку в местный акимат на земельный участок. А за кредитом пойду опять в знакомый Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства, - говорит Меирман Курманалиев.

Кредиты по Программе продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" выдаются Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства на развитие животноводства, растениеводства, другие направления бизнеса. В этом году 289 атырауцев получили микрозаймы на общую сумму 1 192 021 000 тенге.

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